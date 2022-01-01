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У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО

У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО
Цієї ночі, 11 липня, Харків зазнав ракетного обстрілу. Російська ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Харкова.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.

"1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя, жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста", - йдеться в повідомленні.
У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО
У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО
У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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