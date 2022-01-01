У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО
Сьогодні, 09:39
Цієї ночі, 11 липня, Харків зазнав ракетного обстрілу. Російська ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Харкова.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.
"1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя, жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.
"1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя, жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках 11 липня
Сьогодні, 09:03
Коментарі 0
Останні новини
Мародерство та беззаконня – такий «русскій мір» влаштовують загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині, – СБУ
Сьогодні, 10:20
У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку 11 липня
Сьогодні, 09:14
Медіа