У центрі Харкова російська ракета влучила у багатоповерхівку. ФОТО





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"1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя, жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 11 липня, Харків зазнав ракетного обстрілу. Російська ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Харкова.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини."1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під'їзд будівлі. З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя, жертв та постраждалих не було. Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста", - йдеться в повідомленні.

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