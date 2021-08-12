У Луцьку на блокпосту у водія виявили 18 пакетів канабісу





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.



Пакетики із речовиною рослинного походження вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На блокпосту на вулиці Рівненській в салоні автомобіля 39-річного жителя Луцького району поліцейські виявили 18 пакетів із подрібненою речовиною зеленого кольору, зовні схожою на канабіс.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.Пакетики із речовиною рослинного походження вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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