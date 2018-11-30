На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі

На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі
Близько 10 ранку, 9 липня, між селами Суходоли та Дігтів Володимир-Волинського району 44-річний водій Volkswagen Touran, житель Нововолинська, не впорався з керуванням та зіткнувся із придорожнім деревом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У авто, окрім водія, перебувало троє осіб – 36-річна жінка, 14-річна та 10-річний школярі. Усі вони травмувалися, їх госпіталізували. Тілесні ушкодження також отримав і керманич, він у лікарні.

Відомості внесли у ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування.
На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі
На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі

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Теги: Волинь, ДТП, автомобіль, дерево
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