На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У авто, окрім водія, перебувало троє осіб – 36-річна жінка, 14-річна та 10-річний школярі. Усі вони травмувалися, їх госпіталізували. Тілесні ушкодження також отримав і керманич, він у лікарні.



Відомості внесли у ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 10 ранку, 9 липня, між селами Суходоли та Дігтів Володимир-Волинського району 44-річний водій Volkswagen Touran, житель Нововолинська, не впорався з керуванням та зіткнувся із придорожнім деревом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У авто, окрім водія, перебувало троє осіб – 36-річна жінка, 14-річна та 10-річний школярі. Усі вони травмувалися, їх госпіталізували. Тілесні ушкодження також отримав і керманич, він у лікарні.Відомості внесли у ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування.

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