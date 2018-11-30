На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі
Сьогодні, 11:30
Близько 10 ранку, 9 липня, між селами Суходоли та Дігтів Володимир-Волинського району 44-річний водій Volkswagen Touran, житель Нововолинська, не впорався з керуванням та зіткнувся із придорожнім деревом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У авто, окрім водія, перебувало троє осіб – 36-річна жінка, 14-річна та 10-річний школярі. Усі вони травмувалися, їх госпіталізували. Тілесні ушкодження також отримав і керманич, він у лікарні.
Відомості внесли у ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У авто, окрім водія, перебувало троє осіб – 36-річна жінка, 14-річна та 10-річний школярі. Усі вони травмувалися, їх госпіталізували. Тілесні ушкодження також отримав і керманич, він у лікарні.
Відомості внесли у ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили по Одещині 4 ракетами: одна влучила в будівлю
Сьогодні, 12:05
Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 12:00
На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі
Сьогодні, 11:30
На Волині – смертельна аварія: загинув 27-річний хлопець
Сьогодні, 11:12
У Луцьку на блокпосту у водія виявили 18 пакетів канабісу
Сьогодні, 11:10
Медіа