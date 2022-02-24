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Росіяни вдарили по Одещині 4 ракетами: одна влучила в будівлю

Росіяни вдарили по Одещині 4 ракетами: одна влучила в будівлю
Росіяни 11 липня завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі, 11 липня, Харків зазнав ракетного обстрілу. Російська ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок у центральній частині міста.

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Теги: Росія, Україна, війна
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