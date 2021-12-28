На Волині рятувальники вивільнили з авто жінку, яка травмувалася в ДТП

У Володимир-Волинському районі легковий автомобіль «Фольксваген» з’їхав у кювет. Волинські рятувальники допомогли вивільнити із салону жінку, яка постраждала у ДТП.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.6 липня у Володимир-Волинському районі легковий автомобіль «Фольксваген» з’їхав у кювет. Працівники 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУДСНС України у Волинській області за допомогою ручного інструменту деблокували жінку з салону авта та передали медикам.Загалом, за минулий тиждень волинські рятувальники здійснили 24 виїзди на гасіння пожеж (з них на гасіння двох пожеж трав’яного настилу у Луцькому та Ковельському районах), 13 - на проведення аварійно-рятувальних робіт.На водних об’єктах загинуло 2 людей - у Камінь-Каширському районі у місцевему ставку під час купання загинув чоловік 1965 року народження, а у Луцькому районі у річці Стир потонув чоловік 1969 року народження.