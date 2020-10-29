В Україні помітно похолоднішає: де пройдуть зливи





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Період спекотної та сухої погоди, який тривав в Україні протягом першої декади липня, підходить до свого завершення. За рахунок зміни повітряних мас, а також перебудови синоптичних умов у Європі, до нас на початку нового тижня почне надходити прохолодніше повітря атлантичного та скандинавського походження.



Поступово, починаючи із західних та північних областей України, прохолода пошириться на більшу частину країни.



Зниження температури супроводжуватиметься поворотом вітру на північно-західний напрямок, а також випаданням опадів. Місцями дощі будуть інтенсивними, у супроводі гроз та граду. Найбільші опади очікуються на Лівобережній частині України в першій половині тижня.



У понеділок, 11 липня, у більшості областей нашої країни пройдуть дощі та помітно похолодає.



12 липня у західних та північних областях України будуть дощі, місцями грози. усі інші регіони – без опадів. Вітер очікується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.



Температура вночі становитиме +13…+18 градусів, у західних областях – +8…+13 градусів. Удень – до +23...+28 градусів. У західних областях буде досить прохолодно – всього +16...+21 градусів. На південному сході країни прогнозують до +30 градусів.



13 липня дощ очікують у західних та північних регіонах України. Удень також можливі короткочасні грозові дощі на Сході.





Температура повітря вночі коливатиметься від +13…+18 градусів, а вдень становитиме +25…+30 градусів, у західних та північних областях – +18…+23 градусів.



14 липня випадуть дощі у північних та східних областях. Усі інші регіони – без істотних опадів. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. У південних областях вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.



Вночі буде досить холодно – до +12...+17 градусів. Удень сонце нагріє до +21...+26 градусів, на Півдні до +27...+30 градусів.



15 липня опадів не буде. Вітер – переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, на Півдні – до +21 градусів. Удень очікується +23...+28 градусів, у південних областях – +29...+32 градусів.



16 – 17 липня прогнозують малохмарну та суху погоду. Вітер – західний та північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень – до +26…+31 градусів, у південних та центральних областях – +32…+34 градусів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У найближчий тиждень в Україні помітно похолоднішає, а також пройдуть дощі, в окремих пунктах сильні зливи.Про це повідомляє Meteorolog.ua. Період спекотної та сухої погоди, який тривав в Україні протягом першої декади липня, підходить до свого завершення. За рахунок зміни повітряних мас, а також перебудови синоптичних умов у Європі, до нас на початку нового тижня почне надходити прохолодніше повітря атлантичного та скандинавського походження.Поступово, починаючи із західних та північних областей України, прохолода пошириться на більшу частину країни.Зниження температури супроводжуватиметься поворотом вітру на північно-західний напрямок, а також випаданням опадів. Місцями дощі будуть інтенсивними, у супроводі гроз та граду. Найбільші опади очікуються на Лівобережній частині України в першій половині тижня.У понеділок, 11 липня, у більшості областей нашої країни пройдуть дощі та помітно похолодає.12 липня у західних та північних областях України будуть дощі, місцями грози. усі інші регіони – без опадів. Вітер очікується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.Температура вночі становитиме +13…+18 градусів, у західних областях – +8…+13 градусів. Удень – до +23...+28 градусів. У західних областях буде досить прохолодно – всього +16...+21 градусів. На південному сході країни прогнозують до +30 градусів.13 липня дощ очікують у західних та північних регіонах України. Удень також можливі короткочасні грозові дощі на Сході.Температура повітря вночі коливатиметься від +13…+18 градусів, а вдень становитиме +25…+30 градусів, у західних та північних областях – +18…+23 градусів.14 липня випадуть дощі у північних та східних областях. Усі інші регіони – без істотних опадів. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. У південних областях вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.Вночі буде досить холодно – до +12...+17 градусів. Удень сонце нагріє до +21...+26 градусів, на Півдні до +27...+30 градусів.15 липня опадів не буде. Вітер – переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, на Півдні – до +21 градусів. Удень очікується +23...+28 градусів, у південних областях – +29...+32 градусів.16 – 17 липня прогнозують малохмарну та суху погоду. Вітер – західний та північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень – до +26…+31 градусів, у південних та центральних областях – +32…+34 градусів.

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