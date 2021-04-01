54-річний лучанин проник у літню кухню, вкрав мопед та інструменти для риболовлі

54-річний лучанин проник у літню кухню, вкрав мопед та інструменти для риболовлі
9 липня до Луцького РУП надійшло звернення жительки Новоставу про те, що невідома їй особа, вибивши скло, проникла у приміщення її літньої кухні та викрала звідти мопед, а також декілька інструментів та вудочки для риболовлі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування та встановлення обставин події. Проведеними оперативно-розшуковими заходами оперативники з’ясували, що до заволодіння транспортним засобом та викрадення майна причетний 54-річний лучанин.

Місцезнаходження зловмисника поліцейські відразу встановили та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Нині йому вже оголошено про підозру.

Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 та ч. 4 ст. 185 КК України.

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Теги: Волинь, лучанин, крадіжка
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