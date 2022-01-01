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Росіяни на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя продовжують красти українське зерно, – ГУР

Росіяни на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя продовжують красти українське зерно, – ГУР
Окупанти на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя продовжують викрадення українського зерна.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. Для організації процесу було створено так звану «ГУК» (рос. – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого «Опозиційного блоку». Наразі – призначений окупантами «керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі».

Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти «націоналізували» (захопили) припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства «Аскет Шиппінг» у порту Бердянськ, елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів.

«ГУК» встановлені закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6000,00 рос.руб., пшениця продовольча – 9000,00 рос.руб., ячмінь – 7000,00 рос.руб. за 1 тону. Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках.

Перше судно під завантаження має прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна «ZHIBEK ZHOLY», яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.

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Теги: Росія, Україна, війна
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