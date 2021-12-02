На Волині розшукали неповнолітню





Про це Інна Остапович.



Ювенальні поліцейські спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукали зниклу неповнолітню.



Дівчинку передали батькам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню дівчину.Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції ВолиніЮвенальні поліцейські спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукали зниклу неповнолітню.Дівчинку передали батькам.

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