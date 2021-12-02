На Волині розшукали неповнолітню

На Волині розшукали неповнолітню
На Волині правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню дівчину.

Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.

Ювенальні поліцейські спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукали зниклу неповнолітню.

Дівчинку передали батькам.


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Теги: розшук, неповнолітня, Волинь
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