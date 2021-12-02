На Волині розшукали неповнолітню
Сьогодні, 14:07
На Волині правоохоронці розшукали зниклу неповнолітню дівчину.
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Ювенальні поліцейські спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукали зниклу неповнолітню.
Дівчинку передали батькам.
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Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Ювенальні поліцейські спільно із дільничними офіцерами поліції Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукали зниклу неповнолітню.
Дівчинку передали батькам.
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