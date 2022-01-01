Обстріл Одещини: військові розповіли деталі. ФОТО





Про це повідомляють в



Заявляють, що 4 ракети Х-31 випустили з Су-30. Зафіксували влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищі.



Ударною хвилею пошкодило прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало. Постраждалих немає. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники.



Також є влучання в об’єкт портової інфраструктури. Ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По Одещині російські окупанти нанесли 2 ракетних удари із застосуванням авіації.Про це повідомляють в ОК «Південь». Заявляють, що 4 ракети Х-31 випустили з Су-30. Зафіксували влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищі.Ударною хвилею пошкодило прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало. Постраждалих немає. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники.Також є влучання в об’єкт портової інфраструктури. Ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих немає.

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