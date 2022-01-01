Обстріл Одещини: військові розповіли деталі. ФОТО

Обстріл Одещини: військові розповіли деталі. ФОТО
По Одещині російські окупанти нанесли 2 ракетних удари із застосуванням авіації.

Про це повідомляють в ОК «Південь».

Заявляють, що 4 ракети Х-31 випустили з Су-30. Зафіксували влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищі.

Ударною хвилею пошкодило прилеглі будинки, дерева, автівки. Пожеж не виникало. Постраждалих немає. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники.

Також є влучання в об’єкт портової інфраструктури. Ще 3 ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. Пожеж не виникало. Постраждалих немає.
Обстріл Одещини: військові розповіли деталі. ФОТО
Обстріл Одещини: військові розповіли деталі. ФОТО

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Теги: Одещина, обстріл, росіяни
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