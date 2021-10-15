У Луцьку зіткнулися дві маршрутки. ФОТО





Про це повідомляє



Один із автобусів виїхав на тротуар та збив знак "зупинка громадського транспорту".



Водій автобуса №10 Василь Ротмислович розповів, що його транспорт виїхав на тротуар через зіткнення з іншим автобусом.



В автобуса розбитий перед і потріскане лобове скло. "Їхав, не знаю, що сталося, наїхав на знак, автобуса стукнув 25-ку", – каже водій.



На момент аварії у салоні було шість людей. Зі слів кермувальника маршрутки № 10, ніхто не травмувався.



На місці аварії працювала патрульна поліція та медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поруч з центральною площею Луцька 11 липня сталася аварія за участі двох автобусів. Зіштовхнулися маршрутки №10 та №25.Про це повідомляє "Суспільне". Один із автобусів виїхав на тротуар та збив знак "зупинка громадського транспорту".Водій автобуса №10розповів, що його транспорт виїхав на тротуар через зіткнення з іншим автобусом.В автобуса розбитий перед і потріскане лобове скло. "Їхав, не знаю, що сталося, наїхав на знак, автобуса стукнув 25-ку", – каже водій.На момент аварії у салоні було шість людей. Зі слів кермувальника маршрутки № 10, ніхто не травмувався.На місці аварії працювала патрульна поліція та медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію