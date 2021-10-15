У Луцьку зіткнулися дві маршрутки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві маршрутки. ФОТО
Поруч з центральною площею Луцька 11 липня сталася аварія за участі двох автобусів. Зіштовхнулися маршрутки №10 та №25.

Про це повідомляє "Суспільне".

Один із автобусів виїхав на тротуар та збив знак "зупинка громадського транспорту".

Водій автобуса №10 Василь Ротмислович розповів, що його транспорт виїхав на тротуар через зіткнення з іншим автобусом.

В автобуса розбитий перед і потріскане лобове скло. "Їхав, не знаю, що сталося, наїхав на знак, автобуса стукнув 25-ку", – каже водій.

На момент аварії у салоні було шість людей. Зі слів кермувальника маршрутки № 10, ніхто не травмувався.

На місці аварії працювала патрульна поліція та медики.
У Луцьку зіткнулися дві маршрутки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві маршрутки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві маршрутки. ФОТО

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Теги: Луцьк, маршрутки, ДТП
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