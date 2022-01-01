Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти

Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти
В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, частина з них – у полоні, заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це "Суспільному" розповів Олег Котенко – уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ.

ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей.

Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі", - сказав Котенко.

Котенко додав, що більшість зі зниклих військових – у полоні.

Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора.

"Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими.

Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі", - додав він.

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Теги: бійці, зникли безвісти
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