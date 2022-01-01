Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти





Про це "Олег Котенко – уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.



"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ.



ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей.



Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі", - сказав Котенко.



Котенко додав, що більшість зі зниклих військових – у полоні.



Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора.



"Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими.



Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, частина з них – у полоні, заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.Про це " Суспільному " розповів– уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин."Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ – і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ.ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей.Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС – ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі", - сказав Котенко.Котенко додав, що більшість зі зниклих військових – у полоні.Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора."Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими.Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі", - додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію