На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія

На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія
Вчора, 10 липня, на одному із блокпостів патрульні зупинили автомобіль Toyota Avensis для перевірки документів.

Про це повідомили у прессслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з водієм патрульні встановили відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів та помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу було запропоновано пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alkotest Drager. Результат тесту ─ 2,53 проміле.

На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, водій, патрульні, блокпост
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, – прикордонники
Сьогодні, 15:55
Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. ФОТО
Сьогодні, 15:50
На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія
Сьогодні, 15:17
Понад 7 тисяч українських бійців зникли безвісти
Сьогодні, 15:00
Обстріл Часового Яру: з-під завалів дістали 24 тіла
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
У Луцьку затримали нетверезого водія. ФОТО У Луцьку затримали нетверезого водія. ФОТО
07 липень, 12:18
У місті на Волині п`яний водій не впорався з керуванням та в`їхав у паркан. ФОТО У місті на Волині п`яний водій не впорався з керуванням та в`їхав у паркан. ФОТО
01 липень, 10:20
На Волині затримали нетверезого водія На Волині затримали нетверезого водія
29 червень, 14:39
Поблизу Луцька небайдужі люди допомогли затримати нетверезого водія Поблизу Луцька небайдужі люди допомогли затримати нетверезого водія
26 червень, 17:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трофейний російський «Панцир» воює на боці України та знищив першу ворожу ціль
Сьогодні, 16:20
 0
Українців попереджають про нову кібератаку: надсилають листи нібито від держорганів
Сьогодні, 16:16
 0
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:06
 0
На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, – прикордонники
Сьогодні, 15:55
 0
Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8