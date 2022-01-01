На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія
Сьогодні, 15:17
Вчора, 10 липня, на одному із блокпостів патрульні зупинили автомобіль Toyota Avensis для перевірки документів.
Про це повідомили у прессслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з водієм патрульні встановили відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів та помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу було запропоновано пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alkotest Drager. Результат тесту ─ 2,53 проміле.
На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у прессслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з водієм патрульні встановили відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів та помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу було запропоновано пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alkotest Drager. Результат тесту ─ 2,53 проміле.
На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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