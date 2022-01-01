На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія





Про це повідомили у прессслужбі патрульної поліції Волині.



Під час спілкування з водієм патрульні встановили відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів та помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу було запропоновано пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alkotest Drager. Результат тесту ─ 2,53 проміле.



На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 10 липня, на одному із блокпостів патрульні зупинили автомобіль Toyota Avensis для перевірки документів.Про це повідомили у прессслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з водієм патрульні встановили відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів та помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманичу було запропоновано пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alkotest Drager. Результат тесту ─ 2,53 проміле.На водія склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 126 (Відсутність обов’язкового страхування транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію