На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, – прикордонники
Сьогодні, 15:55
Державна прикордонна служба не фіксує ознак формування ударних груп з Білорусі та Брянської і Курської областей Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу.
"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак, Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.
При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією Білорусі.
Окрім цього, зазначається, що в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, аби не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші більш важливі напрямки.
Нагадаємо, сьогодні вночі над Білоруссю помітили російський літак-навідник з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка на брифінгу.
"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак, Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.
При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією Білорусі.
Окрім цього, зазначається, що в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, аби не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші більш важливі напрямки.
Нагадаємо, сьогодні вночі над Білоруссю помітили російський літак-навідник з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.
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