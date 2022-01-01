На кордоні з Білоруссю немає ознак формування ударних груп, – прикордонники





Про це повідомляє Андрія Демченка на брифінгу.



"На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак, Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.



При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією Білорусі.



Окрім цього, зазначається, що в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, аби не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші більш важливі напрямки.



Нагадаємо, сьогодні вночі над Білоруссю помітили російський літак-навідник з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна прикордонна служба не фіксує ознак формування ударних груп з Білорусі та Брянської і Курської областей Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужбина брифінгу."На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударної групи ворога, які б могли здійснити наступ на Україну не спостерігається, однак, Росія продовжує обстріл України зі своєї території. Лише протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів цих територій", - сказав він.При цьому прикордонники фіксують активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостерігання за територією Білорусі.Окрім цього, зазначається, що в прикордонних районах продовжують перебувати воєнізовані підрозділи ворога для демонстрації присутності, аби не дозволити Україні перекинути підрозділи оборони на інші більш важливі напрямки.Нагадаємо, сьогодні вночі над Білоруссю помітили російський літак-навідник з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

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