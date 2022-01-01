Українців попереджають про нову кібератаку: надсилають листи нібито від держорганів

Українців попереджають про нову кібератаку: надсилають листи нібито від держорганів
Українцям надсилають небезпечні листи зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України.

Про таку нову кібератаку попередили у Генштабі ЗСУ.

Листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України та містять вкладення у вигляді XLS-документу з назвою «Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls».

Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу «baseupd.exe». Виконання файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Із цим же угрупованням пов’язували кібератаку, яка відбулася минулого тижня.

Фахівці CERT-UA вживають заходів зі встановлення обставин компрометації облікових записів електронної пошти, а також блокування серверу управління шкідливою програмою. А з метою посилення захисту наполегливо рекомендують використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти.

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Теги: кібератака, Україна, листи
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