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Трофейний російський «Панцир» воює на боці України та знищив першу ворожу ціль

Трофейний російський «Панцир» воює на боці України та знищив першу ворожу ціль
Трофейний «Панцир-С1» уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться в повідомленні.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль.

Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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