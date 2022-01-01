Трофейний російський «Панцир» воює на боці України та знищив першу ворожу ціль
Сьогодні, 16:20
Трофейний «Панцир-С1» уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться в повідомленні.
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль.
Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться в повідомленні.
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль.
Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни вдарили по Одещині 4 ракетами: одна влучила в будівлю
Сьогодні, 12:05
Коментарі 0
Останні новини
Трофейний російський «Панцир» воює на боці України та знищив першу ворожу ціль
Сьогодні, 16:20
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:06
Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. ФОТО
Сьогодні, 15:50
Медіа