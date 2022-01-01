Трофейний російський «Панцир» воює на боці України та знищив першу ворожу ціль





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"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться в повідомленні.



Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів, що тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль.



Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трофейний «Панцир-С1» уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль.Про це повідомляє пресслужба Міноборони."Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться в повідомленні.Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковникрозповів, що тепер цей російський «Панцир» воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль.Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

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