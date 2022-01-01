Обстріл Харкова: кількість загиблих сягнула 6 людей





Про це



За даними слідства, 11 липня 2022 року близько 10:00 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова.



Під вогонь потрапили приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж.



За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.



Нагадаємо, цієї ночі, 11 липня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих через ранковий обстріл окупантами Харкова досягла 6 людей, у тому числі загинув 17-річний хлопець зі своїм батьком.Про це повідомили в Офісі головного прокурора.За даними слідства, 11 липня 2022 року близько 10:00 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова.Під вогонь потрапили приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж.За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.Нагадаємо, цієї ночі, 11 липня, Харків зазнав ракетного обстрілу. Російська ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Харкова.

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