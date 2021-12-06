Волинянин, який розкидав «закладки» з психотропами, втрапив за ґрати на понад 6 років

Волинянин, який розкидав «закладки» з психотропами, втрапив за ґрати на понад 6 років
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем села Коршовець Луцького району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Двічі судимий до цього молодик придбав у інтернеті психотропну речовину PVP, розфасував психотроп у полімерні пакетики, та 27 травня 2021 року розклав «закладки» поблизу річки Чорногузки в селі Голишів - і був викритий правоохоронцями.

Своєї винуватість у вчиненні злочину волинянин не визнав, проте її було доведено зібраними під час досудового розслідування доказами – і суд призначив йому покарання у виді 6 років та двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, наркотики, закладки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість загиблих від російських обстрілів у Часовому Яру зросла до 31
Сьогодні, 18:10
У місті на Волині 60-річний чоловік побив та пограбував перехожого
Сьогодні, 17:40
Волинянин, який розкидав «закладки» з психотропами, втрапив за ґрати на понад 6 років
Сьогодні, 17:20
В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність для бізнесу за ігнорування повітряної тривоги
Сьогодні, 17:17
Обстріл Харкова: кількість загиблих сягнула 6 людей
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО У Луцьку затримали «закладчика». ФОТО
24 лютий, 19:22
У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО
18 лютий, 12:53
На Волині «закладчику» повідомили про підозру На Волині «закладчику» повідомили про підозру
06 грудень, 2021, 16:40
Продавав через телеграм та робив «закладки»: на Волині спіймали наркоторговця Продавав через телеграм та робив «закладки»: на Волині спіймали наркоторговця
25 жовтень, 2021, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кількість загиблих від російських обстрілів у Часовому Яру зросла до 31
Сьогодні, 18:10
 0
У місті на Волині 60-річний чоловік побив та пограбував перехожого
Сьогодні, 17:40
 0
Волинянин, який розкидав «закладки» з психотропами, втрапив за ґрати на понад 6 років
Сьогодні, 17:20
 0
В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність для бізнесу за ігнорування повітряної тривоги
Сьогодні, 17:17
 0
Обстріл Харкова: кількість загиблих сягнула 6 людей
Сьогодні, 16:51
 0
Медіа
відео
1/8