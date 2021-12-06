Волинянин, який розкидав «закладки» з психотропами, втрапив за ґрати на понад 6 років

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем села Коршовець Луцького району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Двічі судимий до цього молодик придбав у інтернеті психотропну речовину PVP, розфасував психотроп у полімерні пакетики, та 27 травня 2021 року розклав «закладки» поблизу річки Чорногузки в селі Голишів - і був викритий правоохоронцями.Своєї винуватість у вчиненні злочину волинянин не визнав, проте її було доведено зібраними під час досудового розслідування доказами – і суд призначив йому покарання у виді 6 років та двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.