Кількість загиблих від російських обстрілів у Часовому Яру зросла до 31
Сьогодні, 18:10
Ввечері 9 липня ворог вдарив ракетами по Часовому Яру, що в Бахмутському районі. Постраждали 2 багатоповерхівки. Кількість загиблих збільшилась. За даними Донецької ОВА, станом на 17:17 11 липня – жертв уже 31.
Рятувальники повідомили, що з-під завалів вдалося врятувати 9 людей.
Наразі пошукова операція триває.
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону повідомив, що рятувальники розібрали близько 72% завалів. Він подякував їм за наполегливу роботу.
Напередодні у ДСНС повідомляли, що під будинком разом з дорослими, ймовірно, є 9-річний хлопчик. Загалом під завалами можуть бути ще 8 місцевих мешканців. Раніше рятувальникам вдалося встановити мовний контакт з двома людьми.
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Рятувальники повідомили, що з-під завалів вдалося врятувати 9 людей.
Наразі пошукова операція триває.
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону повідомив, що рятувальники розібрали близько 72% завалів. Він подякував їм за наполегливу роботу.
Напередодні у ДСНС повідомляли, що під будинком разом з дорослими, ймовірно, є 9-річний хлопчик. Загалом під завалами можуть бути ще 8 місцевих мешканців. Раніше рятувальникам вдалося встановити мовний контакт з двома людьми.
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