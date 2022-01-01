Кількість загиблих від російських обстрілів у Часовому Яру зросла до 31





Рятувальники



Наразі пошукова операція триває.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону повідомив, що рятувальники розібрали близько 72% завалів. Він подякував їм за наполегливу роботу.



Напередодні у ДСНС повідомляли, що під будинком разом з дорослими, ймовірно, є 9-річний хлопчик. Загалом під завалами можуть бути ще 8 місцевих мешканців. Раніше рятувальникам вдалося встановити мовний контакт з двома людьми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 9 липня ворог вдарив ракетами по Часовому Яру , що в Бахмутському районі. Постраждали 2 багатоповерхівки. Кількість загиблих збільшилась. За даними Донецької ОВА, станом на 17:17 11 липня – жертв уже 31.Рятувальники повідомили , що з-під завалів вдалося врятувати 9 людей.Наразі пошукова операція триває.Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону повідомив, що рятувальники розібрали близько 72% завалів. Він подякував їм за наполегливу роботу.Напередодні у ДСНС повідомляли, що під будинком разом з дорослими, ймовірно, є 9-річний хлопчик. Загалом під завалами можуть бути ще 8 місцевих мешканців. Раніше рятувальникам вдалося встановити мовний контакт з двома людьми.

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