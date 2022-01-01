Луцькі спецпризначенці знищили 5 окупантів, командира взяли в полон. ВІДЕО





Про успіхи на фронті воїни розповіли в своєму



«В результаті повністю ліквідована одна ворожа ДРГ і мінімум п‘ять вбитих окупантів. Шостого, який виявився командиром взводу, взяли в полон. Друга диверсійно-розвідувальна група російських загарбників, після вогневого контакту з нашими бійцями, з втратами відступила з поля бою», – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські бійці окремого загону спеціального призначення «Любарт» спільно з силами ЗСУ, успішно прийняли 12 годинний бій з ворогом, вбили мінімум 5 окупантів та одного взяли в полон.Про успіхи на фронті воїни розповіли в своєму телеграм-каналі. «В результаті повністю ліквідована одна ворожа ДРГ і мінімум п‘ять вбитих окупантів. Шостого, який виявився командиром взводу, взяли в полон. Друга диверсійно-розвідувальна група російських загарбників, після вогневого контакту з нашими бійцями, з втратами відступила з поля бою», – йдеться в повідомленні.

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