Луцькі спецпризначенці знищили 5 окупантів, командира взяли в полон. ВІДЕО

Луцькі спецпризначенці знищили 5 окупантів, командира взяли в полон. ВІДЕО
Волинські бійці окремого загону спеціального призначення «Любарт» спільно з силами ЗСУ, успішно прийняли 12 годинний бій з ворогом, вбили мінімум 5 окупантів та одного взяли в полон.

Про успіхи на фронті воїни розповіли в своєму телеграм-каналі.

«В результаті повністю ліквідована одна ворожа ДРГ і мінімум п‘ять вбитих окупантів. Шостого, який виявився командиром взводу, взяли в полон. Друга диверсійно-розвідувальна група російських загарбників, після вогневого контакту з нашими бійцями, з втратами відступила з поля бою», – йдеться в повідомленні.


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Теги: Любарт, військові, взяли в полон
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