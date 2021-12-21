Волинянин заплатить понад 83 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі

Волинянин сплатить понад 83 тисячі гривень збитків,завданих незаконною порубкою дерев.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному проваджені про вчинення 21-річним жителем села Майдан Камінь-Каширського району незаконної порубки дерев у лісі, що заподіяла державі тяжкі наслідки (ч.4 ст. 246 КК України).Чоловіка визнали винним у тому, що 21 березня 2022 року він незаконно зрубав 12 сосен у лісі на території Троянівського лісництва, завдавши державному підприємству «Городоцьке лісове господарство» збитків на суму понад 83 тисячі гривень.Йому призначили покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку.Окрім того суд задоволив цивільний позов прокуратури та зобов'язав волинянина відшкодувати державі збитки, завдані злочином.