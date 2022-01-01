Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 липня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 12 липня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Дощ, місцями значний, гроза.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 17-21⁰ тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
Температура вночі становитиме 12-10⁰ тепла, вдень прогнозують 17-19⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 17-21⁰ тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
Температура вночі становитиме 12-10⁰ тепла, вдень прогнозують 17-19⁰ тепла.
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