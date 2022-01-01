Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 липня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 17-21⁰ тепла.



Весь день у Луцьку буде хмарним. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.



Температура вночі становитиме 12-10⁰ тепла, вдень прогнозують 17-19⁰ тепла.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 12 липня, на Волині буде хмарно з проясненнями. Дощ, місцями значний, гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень 17-21⁰ тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.Температура вночі становитиме 12-10⁰ тепла, вдень прогнозують 17-19⁰ тепла.

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