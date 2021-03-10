У місті на Волині – ДТП за участю двох авто. ФОТО





Про це



За інформацією очевидців, водій легкового автомобіля Ауді, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя, не надав перевагу Фольксвагену, що рухався головною дорогою.



На щастя, потерпілих немає. У результаті аварії транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.



На місці працювали правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 липня, близько 15:00 у Нововолинську на перехресті вулиць Соборної та Грушевського трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів “Volkswagen Golf” та “Audi”.Про це інформує Нововолинськ.com.ua.За інформацією очевидців, водій легкового автомобіля Ауді, виїжджаючи з другорядної дороги на перехрестя, не надав перевагу Фольксвагену, що рухався головною дорогою.На щастя, потерпілих немає. У результаті аварії транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.На місці працювали правоохоронці.

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