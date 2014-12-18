Набув чинності новий закон проти куріння: як відреагували у Луцьку. ВІДЕО









Як нові правила діють в закладах харчування



В одному з луцьких закладів харчування зранку 11 липня працівники повісили нові таблички про заборону курити електронні сигарети.



"Цю табличку ми сьогодні причепили, щоб, законно це все робити і щоб люди розуміли, що ми дотримуємося законів", – каже бармен Ілля Ткачук. Додає: тих, хто палить електронні цигарки, й до заборони просити виходити на вулицю.



Як розповів адміністратор закладу Богдан Міщук, раніше гостям дозволяли курити на літній терасі, яка розташована біля кафе. Там на столиках стояли попільнички. Нині їх прибрали. "Ще реакції гостей немає, але надіюся вони зрозуміють, усе буде добре", – розповів адміністратор.



Хто контролюватиме виконання закону



За коментарем Суспільне звернулося до районного управління поліції. Зі слів інспектора Ігоря Лівошука, зранку 11 липня поліцейські отримали відомості про зміни в законодавстві і відсьогодні мають повноваження виносити порушникам адмінпостанови за куріння в невстановлених місцях.



"Попередження, або штраф від 3-10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за перший раз та від 10-20 мінімумів впродовж року", – каже інспектор. Чи упродовж 11 липня винесли адмінпостанови про куріння електронних сигарет у публічних місцях волинянам – даних наразі немає, – додав Ігор Лівошук.



Як реагують лучани



Суспільне поспілкувалося з перехожими та працівниками закладів громадського харчування. Більшість опитаних схвалюють антитютюнові зміни в законодавстві.



Як розповів юрист Ігор Андрусяк, за паління в ресторані курцю відтепер загрожує штраф від 51 до 350 гривень. Заклад, який дозволив клієнтам порушити закон можуть оштрафувати на суму від трьох до 15 тисяч гривень.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 11 липня в Україні набрали чинності зміни до антитютюнового законодавства. Зокрема заборонено курити на територіях дитмайданчиків, закладів медицини, спорту, освіти, у ресторанах, кафе, готелях, хостелах. Не можна курити на вокзалах, у ліфтах та громадському транспорті. До сигарет також прирівняли й засоби для нагрівання тютюну. Суспільне поспілкувалося з лучанами, правоохоронцями юристами та представниками бізнесу і розпитало, як вони ставляться до антитютюнового законодавства.В одному з луцьких закладів харчування зранку 11 липня працівники повісили нові таблички про заборону курити електронні сигарети."Цю табличку ми сьогодні причепили, щоб, законно це все робити і щоб люди розуміли, що ми дотримуємося законів", – каже бармен. Додає: тих, хто палить електронні цигарки, й до заборони просити виходити на вулицю.Як розповів адміністратор закладу, раніше гостям дозволяли курити на літній терасі, яка розташована біля кафе. Там на столиках стояли попільнички. Нині їх прибрали. "Ще реакції гостей немає, але надіюся вони зрозуміють, усе буде добре", – розповів адміністратор.За коментарем Суспільне звернулося до районного управління поліції. Зі слів інспектора, зранку 11 липня поліцейські отримали відомості про зміни в законодавстві і відсьогодні мають повноваження виносити порушникам адмінпостанови за куріння в невстановлених місцях."Попередження, або штраф від 3-10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за перший раз та від 10-20 мінімумів впродовж року", – каже інспектор. Чи упродовж 11 липня винесли адмінпостанови про куріння електронних сигарет у публічних місцях волинянам – даних наразі немає, – додав Ігор Лівошук.Суспільне поспілкувалося з перехожими та працівниками закладів громадського харчування. Більшість опитаних схвалюють антитютюнові зміни в законодавстві.Як розповів юрист, за паління в ресторані курцю відтепер загрожує штраф від 51 до 350 гривень. Заклад, який дозволив клієнтам порушити закон можуть оштрафувати на суму від трьох до 15 тисяч гривень.

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