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В Україні ліквідували російського полковника Сергія Кенса

В Україні ліквідували російського полковника Сергія Кенса
В Україні "демілітаризували" начштабу дивізії Сергія Кенса, який з 2019 року командував 810-ю бригадою морської піхоти, а остання його посада – начальник штабу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

Про знищення українськими захисниками ворожого офіцера повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан в Телеграмі, передає OBOZREVATEL.

Інформацію підтвердили в російських військових пабліках.

"Командир 810 окремої бригади морської піхоти полковник Кенс Сергій зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав Штефан.

Обставини й дата загибелі Кенса до кінця не встановлено. Necro Mancer, який відстежує інформацію про загиблих окупантів, оприлюднив у Twitter некролог на російського полковника. В ньому йдеться про те, що Кенса не встигли довезти до лікарні, і він помер у машині.

Автор виявив некролог у групі "ВКонтакті", присвяченій "героям Л/ДНР". Він з'явився там 10 липня. Однак ні дати смерті російського полковника, ні місця, де він отримав поранення, в некролозі не вказано.

В Україні ліквідували російського полковника Сергія Кенса
В Україні ліквідували російського полковника Сергія Кенса


Зазначимо, що Кенс став вже другим ліквідованим командиром 810-ої бригади морпіхів РФ. Першого комбрига полковника Олексія Шарова знищили бійці полку "Азов" під час оборони Маріуполя.

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Теги: Сергій Кенс, Анатолій Штефан, втрати ворога, війна
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