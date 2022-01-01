В Україні ліквідували російського полковника Сергія Кенса

Сергія Кенса, який з 2019 року командував 810-ю бригадою морської піхоти, а остання його посада – начальник штабу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії.



Про знищення українськими захисниками ворожого офіцера повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан в Телеграмі,



Інформацію підтвердили в російських військових пабліках.



"Командир 810 окремої бригади морської піхоти полковник Кенс Сергій зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав Штефан.



Обставини й дата загибелі Кенса до кінця не встановлено. Necro Mancer, який відстежує інформацію про загиблих окупантів, оприлюднив у Twitter некролог на російського полковника. В ньому йдеться про те, що Кенса не встигли довезти до лікарні, і він помер у машині.



Автор виявив некролог у групі "ВКонтакті", присвяченій "героям Л/ДНР". Він з'явився там 10 липня. Однак ні дати смерті російського полковника, ні місця, де він отримав поранення, в некролозі не вказано.







Зазначимо, що Кенс став вже другим ліквідованим командиром 810-ої бригади морпіхів РФ. Першого комбрига полковника Олексія Шарова знищили бійці полку "Азов" під час оборони Маріуполя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні "демілітаризували" начштабу дивізії, який з 2019 року командував 810-ю бригадою морської піхоти, а остання його посада – начальник штабу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії.Про знищення українськими захисниками ворожого офіцера повідомив полковник ЗСУ, блогерв Телеграмі, передає OBOZREVATEL.Інформацію підтвердили в російських військових пабліках."Командир 810 окремої бригади морської піхоти полковник Кенс Сергій зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав Штефан.Обставини й дата загибелі Кенса до кінця не встановлено. Necro Mancer, який відстежує інформацію про загиблих окупантів, оприлюднив у Twitter некролог на російського полковника. В ньому йдеться про те, що Кенса не встигли довезти до лікарні, і він помер у машині.Автор виявив некролог у групі "ВКонтакті", присвяченій "героям Л/ДНР". Він з'явився там 10 липня. Однак ні дати смерті російського полковника, ні місця, де він отримав поранення, в некролозі не вказано.Зазначимо, що Кенс став вже другим ліквідованим командиром 810-ої бригади морпіхів РФ. Першого комбрига полковниказнищили бійці полку "Азов" під час оборони Маріуполя.

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