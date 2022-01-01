Про успіхи на фронті та місцевий бізнес, що надихає: добрі новини від ВолиньPost за 11 липня

Минає сто тридцять восьмий день, відколи російські війська розпочали повномасштабну війну на території України. Понад чотири місяці наші хлопці та дівчата майстерно боронять землю. Ба більше, сьогодні у наших захисників чимало здобутків! Тож далі – лише про добрі новини.У розпал липневої спеки і російського вторгнення фільми, що виходять у вітчизняний кінопрокат, нагадують, що скорботи і тривоги можуть таїтися і в буденній рутині, за сусіднім парканом, у набридлих стосунках і професійному вигоранні, і в історичному катаклізмі, що вторгається у наше існування та змінює його назавжди.Чергова приємна звістка від друзів поляків! Зокрема йдеться про такі послуги:- базову медичну допомогу — візити до сімейних лікарів, виклик швидкої,- спеціалізована амбулаторна допомога,- діагностичні дослідження (за направленням лікаря),- лікування в стаціонарі,- психіатричне лікування,- реабілітацію (крім курортів),- стоматологічні послуги.Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і були поранені трохи північніше, в Новій Каховці. Також це командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки.Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та «мертва» військова техніка. Дякуємо ЗСУ!І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 37400 (+100) осіб;танків – 1645 (+4);бойових броньованих машин – 3828 (+5);артилерійських систем – 838 (+4);РСЗВ – 247 (+0);засобів ППО – 109 (+1);літаків – 217 (+0);гелікоптерів – 188 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);крилатих ракет – 155 (+0);кораблів/катерів – 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);спеціальної техніки – 66 (+0).«Того дня я їхав на фабрику через блокпост і побачив військових. Зима. Хлопці стояли в кросівках», – каже про 24-те лютого засновник компанії ІкосЗа лічені дні бренд, який понад 20 років шив здебільшого класичне взуття, переформатував виробництво і став взувати військо. Більше того, Ікос – один з небагатьох в Україні виробників жіночого тактичного взуття!Українці, які через війну перебувають в Польщі уже не один місяць, починають ставати на ноги в чужій країні. І польська влада готує проєкт, який повинен допомогти біженцям швидше інтегруватися в суспільство.Мовиться про урядовий Міжвідомчий стратегічний проєкт. Він стимулюватиме громадян України переїжджати з великих міст у менші.Преосвященний єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Дмитрівського храму села Білопіль Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир С-1» уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні.Волинські бійці окремого загону спеціального призначення «Любарт» спільно з силами ЗСУ, успішно прийняли 12 годинний бій з ворогом, вбили мінімум 5 окупантів та одного взяли в полон. Пишаємось воїнами!Мінус один, так би мовити! В Україні "демілітаризували" начштабу дивізії, який з 2019 року командував 810-ю бригадою морської піхоти, а остання його посада – начальник штабу 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії.