ЗСУ за добу «демілітаризували» шість складів боєприпасів окупантів, – Братчук





Про це Сергій Братчук у телеграмі.



Це відбулося у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку.



– Луганськ – мінус БК;



– Таврійськ (Херсонська область) – мінус командний пункт загарбників та БК;



– Токмак (Запорізька область) – знищено склад БК окупантів;



– Херсон – мінус БК або командний пункт (уточнюється);



– Чорнобаївка (у районі) – мінус БК;



– Нова Каховка – мінус БК.



Нагадаємо, в Україні ліквідували російського полковника Сергія Кенса. Окрім того, луцькі спецпризначенці знищили 5 окупантів, командира взяли в полон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня "демілітаризували" шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України.Про це повідомив речник глави Одеської обласної військової адміністраціїу телеграмі.Це відбулося у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку.– Луганськ – мінус БК;– Таврійськ (Херсонська область) – мінус командний пункт загарбників та БК;– Токмак (Запорізька область) – знищено склад БК окупантів;– Херсон – мінус БК або командний пункт (уточнюється);– Чорнобаївка (у районі) – мінус БК;– Нова Каховка – мінус БК.Нагадаємо,Окрім того,

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