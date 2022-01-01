ЗСУ за добу «демілітаризували» шість складів боєприпасів окупантів, – Братчук

ЗСУ за добу «демілітаризували» шість складів боєприпасів окупантів, – Братчук
Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня "демілітаризували" шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України.

Про це повідомив речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.

Це відбулося у Херсоні, Луганську, Новій Каховці, Таврійську, Чорнобаївці та Токмаку.

– Луганськ – мінус БК;

– Таврійськ (Херсонська область) – мінус командний пункт загарбників та БК;

– Токмак (Запорізька область) – знищено склад БК окупантів;

– Херсон – мінус БК або командний пункт (уточнюється);

– Чорнобаївка (у районі) – мінус БК;

– Нова Каховка – мінус БК.

Нагадаємо, в Україні ліквідували російського полковника Сергія Кенса. Окрім того, луцькі спецпризначенці знищили 5 окупантів, командира взяли в полон.


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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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