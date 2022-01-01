На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника





Про це



Завдяки сприянню голови асоціації «Партнерство заради України» Карла-Ернста Мюллера сім’ї отримали крупи, олію, макарони, борошно, м’ясні та рибні консерви, молочні продукти, приправи та хлібобулочні вироби.



"Дякуємо благодійнику, який став уже добрим другом нашої громади за постійну допомогу та підтримку. Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 липня сотня родин вимушено переміщених осіб, які зареєстровані на території Володимир-Волинської міської територіальної громади, мали можливість вкотре отримати допомогу у вигляді продуктових пакетів.Про це інформують на сайті Володимирської міської ради.Завдяки сприянню голови асоціації «Партнерство заради України»сім’ї отримали крупи, олію, макарони, борошно, м’ясні та рибні консерви, молочні продукти, приправи та хлібобулочні вироби."Дякуємо благодійнику, який став уже добрим другом нашої громади за постійну допомогу та підтримку. Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

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