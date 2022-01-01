На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника

На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
11 липня сотня родин вимушено переміщених осіб, які зареєстровані на території Володимир-Волинської міської територіальної громади, мали можливість вкотре отримати допомогу у вигляді продуктових пакетів.

Про це інформують на сайті Володимирської міської ради.

Завдяки сприянню голови асоціації «Партнерство заради України» Карла-Ернста Мюллера сім’ї отримали крупи, олію, макарони, борошно, м’ясні та рибні консерви, молочні продукти, приправи та хлібобулочні вироби.

"Дякуємо благодійнику, який став уже добрим другом нашої громади за постійну допомогу та підтримку. Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Допомога, переселенці, благодійник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
Сьогодні, 03:10
У Маріуполі після дощів вулиці потопають у нечистотах
Сьогодні, 02:07
ЗСУ за добу «демілітаризували» шість складів боєприпасів окупантів, – Братчук
Сьогодні, 01:01
12 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про успіхи на фронті та місцевий бізнес, що надихає: добрі новини від ВолиньPost за 11 липня
11 липень, 23:31
Схожі новини
Французька організація надаватиме допомогу переселенцям, які приїхали на Волинь Французька організація надаватиме допомогу переселенцям, які приїхали на Волинь
10 червень, 08:35
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
27 травень, 16:10
Скільки переселенців на Волині отримали допомогу від ООН. ВІДЕО Скільки переселенців на Волині отримали допомогу від ООН. ВІДЕО
21 травень, 08:35
«У вас в Ковелі – абсолютна інша планета!»: жінка з Маріуполя захоплена місцевими жителями «У вас в Ковелі – абсолютна інша планета!»: жінка з Маріуполя захоплена місцевими жителями
16 травень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
Сьогодні, 03:10
 0
У Маріуполі після дощів вулиці потопають у нечистотах
Сьогодні, 02:07
 0
ЗСУ за добу «демілітаризували» шість складів боєприпасів окупантів, – Братчук
Сьогодні, 01:01
 0
12 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про успіхи на фронті та місцевий бізнес, що надихає: добрі новини від ВолиньPost за 11 липня
11 липень, 23:31
 0
Медіа
відео
1/8