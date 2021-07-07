Українці отримуватимуть електронні рецепти на антибіотики





У Міністерстві охорони здоров'я



"Регулювання відпустки антибіотиків шляхом введення електронного рецепта — одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", — зазначили у МОЗ.



Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації. Проте необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я. Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі в будь-якого іншого лікаря.



"На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.



Наразі тривалість перехідного періоду визначено до кінця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме: обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З серпня 2022 року пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики.У Міністерстві охорони здоров'я повідомили , що це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у розв'язанні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів."Регулювання відпустки антибіотиків шляхом введення електронного рецепта — одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше і більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", — зазначили у МОЗ.Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації. Проте необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я. Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі в будь-якого іншого лікаря."На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення про вибір торгової назви препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.Наразі тривалість перехідного періоду визначено до кінця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме: обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ.

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