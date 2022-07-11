ЄС планує представити новий пакет санкцій проти РФ найближчими тижнями, – Bloomberg
Сьогодні, 07:17
Європейський Союз планує запропонувати новий пакет санкцій проти Росії через розвʼязану нею повномасштабну війну проти України найближчими тижнями.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає "Економічна правда".
Новий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота, окремі зміни щодо попередньо запроваджених санкцій і розширення санкційних списків фізичних і юридичних осіб.
Обговорення механізмів обмеження ціни на нафту тривають і навряд чи відбудуться найближчим часом, зазначають співрозмовники агентства. Деякі країни-члени наполягали на розширенні санкцій блоку щодо газу, але більшість країн не наважується рухатися в такому напрямку.
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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає "Економічна правда".
Новий пакет санкцій може включати обмеження на імпорт золота, окремі зміни щодо попередньо запроваджених санкцій і розширення санкційних списків фізичних і юридичних осіб.
Обговорення механізмів обмеження ціни на нафту тривають і навряд чи відбудуться найближчим часом, зазначають співрозмовники агентства. Деякі країни-члени наполягали на розширенні санкцій блоку щодо газу, але більшість країн не наважується рухатися в такому напрямку.
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