Троє волинян здобули бронзу на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу
Сьогодні, 06:24
Троє волинян у складі національної збірної змагалися на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу і здобули бронзову нагороду.
Про це повідомляють в обласному управлінні у справах молоді та спорту.
Змагання відбувалися впродовж 7-10 липня у Празі.
У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцька Сергій Джурак і Альберт Ланевич та випускник спортшколи Владислав Паровінчак.
У матчах 8 липня українська чоловіча збірна перемогла суперників з Італії, але програла Угорщині. 9 липня національна збірна України з пляжного гандболу вийшла до 1/2 фіналу.
У фінальній битві за бронзу українці поступилися команді з Туреччини. "Золото" вибороли спортсмени з Німеччини, а "срібло" дісталося угорцям.
У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.
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Про це повідомляють в обласному управлінні у справах молоді та спорту.
Змагання відбувалися впродовж 7-10 липня у Празі.
У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцька Сергій Джурак і Альберт Ланевич та випускник спортшколи Владислав Паровінчак.
У матчах 8 липня українська чоловіча збірна перемогла суперників з Італії, але програла Угорщині. 9 липня національна збірна України з пляжного гандболу вийшла до 1/2 фіналу.
У фінальній битві за бронзу українці поступилися команді з Туреччини. "Золото" вибороли спортсмени з Німеччини, а "срібло" дісталося угорцям.
У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.
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