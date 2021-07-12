Троє волинян здобули бронзу на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу





Про це



Змагання відбувалися впродовж 7-10 липня у Празі.



У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцька Сергій Джурак і Альберт Ланевич та випускник спортшколи Владислав Паровінчак.



У матчах 8 липня українська чоловіча збірна перемогла суперників з Італії, але програла Угорщині. 9 липня національна збірна України з пляжного гандболу вийшла до 1/2 фіналу.



У фінальній битві за бронзу українці поступилися команді з Туреччини. "Золото" вибороли спортсмени з Німеччини, а "срібло" дісталося угорцям.



У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє волинян у складі національної збірної змагалися на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу і здобули бронзову нагороду.Про це повідомляють в обласному управлінні у справах молоді та спорту.Змагання відбувалися впродовж 7-10 липня у Празі.У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцьката випускник спортшколиУ матчах 8 липня українська чоловіча збірна перемогла суперників з Італії, але програла Угорщині. 9 липня національна збірна України з пляжного гандболу вийшла до 1/2 фіналу.У фінальній битві за бронзу українці поступилися команді з Туреччини. "Золото" вибороли спортсмени з Німеччини, а "срібло" дісталося угорцям.У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.

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