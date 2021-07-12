Троє волинян здобули бронзу на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу

Троє волинян здобули бронзу на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу
Троє волинян у складі національної збірної змагалися на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу і здобули бронзову нагороду.

Про це повідомляють в обласному управлінні у справах молоді та спорту.

Змагання відбувалися впродовж 7-10 липня у Празі.

У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцька Сергій Джурак і Альберт Ланевич та випускник спортшколи Владислав Паровінчак.

У матчах 8 липня українська чоловіча збірна перемогла суперників з Італії, але програла Угорщині. 9 липня національна збірна України з пляжного гандболу вийшла до 1/2 фіналу.

У фінальній битві за бронзу українці поступилися команді з Туреччини. "Золото" вибороли спортсмени з Німеччини, а "срібло" дісталося угорцям.

У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.

Троє волинян здобули бронзу на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу

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Теги: Чемпіонат Європи, пляжний гандбол, Сергій Джурак, Альберт Ланевич, Владислав Паровінчак
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