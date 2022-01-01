У «Дії» невдовзі з'являться нові послуги
Сьогодні, 04:14
У застосунку "Дія" протягом місяця зʼявляться близько 10 нових послуг та документів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", – написав він.
За інформацією Федорова, уже цього тижня в бета-тесті доступне електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання; на черзі – тестування військових облігацій та перші послуги єНотаріату.
Невдовзі в застосунку "Дія" буде відновлений "шеринг" техпаспорта.
"Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто", – додав міністр.
Федоров нагадав, що послугу "шеринг техпаспорта" запустили в лютому на Diia Summit, однак через війну були змушені тимчасово зупинити.
Очільник Мінцифри анонсував також черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Так, за його словами, незабаром цифрові документи в застосунку матимуть переклад англійською.
"Паралельно ми продовжуємо працювати над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони є революційними", – зауважив Федоров.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", – написав він.
За інформацією Федорова, уже цього тижня в бета-тесті доступне електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання; на черзі – тестування військових облігацій та перші послуги єНотаріату.
Невдовзі в застосунку "Дія" буде відновлений "шеринг" техпаспорта.
"Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто", – додав міністр.
Федоров нагадав, що послугу "шеринг техпаспорта" запустили в лютому на Diia Summit, однак через війну були змушені тимчасово зупинити.
Очільник Мінцифри анонсував також черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Так, за його словами, незабаром цифрові документи в застосунку матимуть переклад англійською.
"Паралельно ми продовжуємо працювати над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони є революційними", – зауважив Федоров.
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