У «Дії» невдовзі з'являться нові послуги

У «Дії» невдовзі з'являться нові послуги
У застосунку "Дія" протягом місяця зʼявляться близько 10 нових послуг та документів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Зустрілися з командою на щотижневій зустрічі по Дії. Зараз у нас готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку", – написав він.

За інформацією Федорова, уже цього тижня в бета-тесті доступне електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання; на черзі – тестування військових облігацій та перші послуги єНотаріату.

Невдовзі в застосунку "Дія" буде відновлений "шеринг" техпаспорта.

"Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто", – додав міністр.

Федоров нагадав, що послугу "шеринг техпаспорта" запустили в лютому на Diia Summit, однак через війну були змушені тимчасово зупинити.

Очільник Мінцифри анонсував також черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Так, за його словами, незабаром цифрові документи в застосунку матимуть переклад англійською.

"Паралельно ми продовжуємо працювати над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони є революційними", – зауважив Федоров.

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Теги: Дія, Федоров, техпаспорт
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