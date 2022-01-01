У Маріуполі після дощів вулиці потопають у нечистотах





Про це Петро Андрющенко у телеграмі.



"Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато. Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот. Забиті зливи відводи та каналізація опинились на вулицях. Озера. Річки", - йдеться у повідомленні.



Також Андрющенко зауважив, якщо така погода протримається декілька днів, то будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати.



"Що зараз відбувається у будинках та квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - заявив він.



Радник мера закликав мирних мешканців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку стоків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області через сильні опади вулиці затопило водою та нечистотами із забитих дощових злив і каналізації.Про це пише радник мерау телеграмі."Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато. Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот. Забиті зливи відводи та каналізація опинились на вулицях. Озера. Річки", - йдеться у повідомленні.Також Андрющенко зауважив, якщо така погода протримається декілька днів, то будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати."Що зараз відбувається у будинках та квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - заявив він.Радник мера закликав мирних мешканців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку стоків.

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