У Маріуполі після дощів вулиці потопають у нечистотах
Сьогодні, 02:07
У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області через сильні опади вулиці затопило водою та нечистотами із забитих дощових злив і каналізації.
Про це пише радник мера Петро Андрющенко у телеграмі.
"Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато. Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот. Забиті зливи відводи та каналізація опинились на вулицях. Озера. Річки", - йдеться у повідомленні.
Також Андрющенко зауважив, якщо така погода протримається декілька днів, то будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати.
"Що зараз відбувається у будинках та квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - заявив він.
Радник мера закликав мирних мешканців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку стоків.
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Про це пише радник мера Петро Андрющенко у телеграмі.
"Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато. Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот. Забиті зливи відводи та каналізація опинились на вулицях. Озера. Річки", - йдеться у повідомленні.
Також Андрющенко зауважив, якщо така погода протримається декілька днів, то будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати.
"Що зараз відбувається у будинках та квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - заявив він.
Радник мера закликав мирних мешканців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку стоків.
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