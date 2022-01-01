Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент, – Зеленський

Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для "Північного потоку-1".

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується.

Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем", - зазначив Володимир Зеленський.

Також він додав, що Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили.


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Теги: Зеленський, звернення, газ
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