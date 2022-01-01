Польща виділятиме дешеве житло для біженців з України

Польща виділятиме дешеве житло для біженців з України
Українці, які через війну перебувають в Польщі уже не один місяць, починають ставати на ноги в чужій країні. І польська влада готує проєкт, який повинен допомогти біженцям швидше інтегруватися в суспільство.

Мовиться про урядовий Міжвідомчий стратегічний проєкт. Він стимулюватиме громадян України переїжджати з великих міст у менші, пише 24 канал.

Там для наших біженців буде доступне і бюджетне житло, і більше пропозицій від роботодавців. Річ у тому, що переважна більшість польських виробництв зосереджена саме за межами мегаполісів.

У рамках проєкту місцева влада повинна підготовити у малих населених пунктах перелік вільних квартир чи будинків, які можна здати в оренду українцям. А уряд, своєю чергою, допоможе з фінансуванням.

"Муніципалітет бере на себе зобов'язання щодо оплати оренди і потім сам регулює розмір оплати залежно від доходів та можливостей того, кому він виділяє квартиру", – зазначила міністерка канцелярії прем'єр-міністра (KPRM) Агнешка Шчигай.

Крім допомоги з житло, влада Польщі працює над інтеграцією українських біженців у місцевий ринок праці. На сьогодні у маленьких населених пунктах є брак працівників у сфері соціальних послуг. Зокрема, шукають людей, які б допомагали по дому для людей похилого віку, працювали в будинках соціального забезпечення або в центрах підтримки людей з інвалідністю.

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Теги: Польща, біженці, житло
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