Польща виділятиме дешеве житло для біженців з України





Мовиться про урядовий Міжвідомчий стратегічний проєкт. Він стимулюватиме громадян України переїжджати з великих міст у менші, пише



Там для наших біженців буде доступне і бюджетне житло, і більше пропозицій від роботодавців. Річ у тому, що переважна більшість польських виробництв зосереджена саме за межами мегаполісів.



У рамках проєкту місцева влада повинна підготовити у малих населених пунктах перелік вільних квартир чи будинків, які можна здати в оренду українцям. А уряд, своєю чергою, допоможе з фінансуванням.



"Муніципалітет бере на себе зобов'язання щодо оплати оренди і потім сам регулює розмір оплати залежно від доходів та можливостей того, кому він виділяє квартиру", – зазначила міністерка канцелярії прем'єр-міністра (KPRM) Агнешка Шчигай.



Крім допомоги з житло, влада Польщі працює над інтеграцією українських біженців у місцевий ринок праці. На сьогодні у маленьких населених пунктах є брак працівників у сфері соціальних послуг. Зокрема, шукають людей, які б допомагали по дому для людей похилого віку, працювали в будинках соціального забезпечення або в центрах підтримки людей з інвалідністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці, які через війну перебувають в Польщі уже не один місяць, починають ставати на ноги в чужій країні. І польська влада готує проєкт, який повинен допомогти біженцям швидше інтегруватися в суспільство.Мовиться про урядовий Міжвідомчий стратегічний проєкт. Він стимулюватиме громадян України переїжджати з великих міст у менші, пише 24 канал. Там для наших біженців буде доступне і бюджетне житло, і більше пропозицій від роботодавців. Річ у тому, що переважна більшість польських виробництв зосереджена саме за межами мегаполісів.У рамках проєкту місцева влада повинна підготовити у малих населених пунктах перелік вільних квартир чи будинків, які можна здати в оренду українцям. А уряд, своєю чергою, допоможе з фінансуванням."Муніципалітет бере на себе зобов'язання щодо оплати оренди і потім сам регулює розмір оплати залежно від доходів та можливостей того, кому він виділяє квартиру", – зазначила міністерка канцелярії прем'єр-міністра (KPRM)Крім допомоги з житло, влада Польщі працює над інтеграцією українських біженців у місцевий ринок праці. На сьогодні у маленьких населених пунктах є брак працівників у сфері соціальних послуг. Зокрема, шукають людей, які б допомагали по дому для людей похилого віку, працювали в будинках соціального забезпечення або в центрах підтримки людей з інвалідністю.

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