Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ

Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Парафія села Білопіль Локачинської громади приєдналася до Православної церкви України.

Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.

11 липня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Дмитрівського храму села Білопіль Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.

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Теги: парафія, Волинь, ПЦУ
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