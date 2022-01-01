Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. ФОТО

Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. ФОТО
Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. Саме 11 липня 1918-го року 3-я Волинська кордонна бригада Української Народної Республіки приступила до охорони західного кордону України.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загон.

Урочисті заходи розпочалися з виконання Державного Гімну України. Після чого присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв, які віддали своє життя за нашу країну, та поклали квіти до пам’ятного знаку.

«У цей святковий день висловлюю подяку всьому особовому складу прикордонного загону, усім, хто підтримує і допомагає надійно захищати та обороняти кордони незалежної України!

Щиро дякую рідним та близьким військовослужбовців, які у такий
нелегкий час підтримують своїх чоловіків і дружин, надихають їх на бездоганну службу.

Зичу усім Божого благословіння, миру та міцного здоров’я. Наснаги та успіхів у нашій відповідальній службі на благо нашої Батьківщини!», - зазначив у своєму виступі начальник прикордонного загону Сергій Лозінський.

До привітань долучилися й представники органів місцевої влади, ЗСУ та правоохоронці, які також були запрошені на урочистості.
Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. ФОТО

Привітати прикордонників та благословити їх на подальшу службу прийшов і митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Традиційно,кращих військовослужбовців та працівників загону відзначили грамотами, подяками, відомчими нагородами та цінними подарунками. А солісти військового оркестру подарували охоронцям кордону патріотичні музичні композиції.
Сьогодні Волинський прикордонний загін відзначає день створення військової частини. ФОТО

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Теги: Волинський прикордонний загін
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