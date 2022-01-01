У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували 12 російських офіцерів

У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували 12 російських офіцерів
У Чорнобаївці ЗСУ ліквідували 12 російських офіцерів. Серед них - це російські генерали та полковники, які приїхали на південь України.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і були поранені трохи північніше, в Новій Каховці. Також це командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки", - написав Арестович.

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Теги: Чорнобаївка, ЗСУ, російські військові
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