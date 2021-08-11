На Світязі виявили факти браконьєрства: вилучили 40 кілограмів риби

На Світязі виявили факти браконьєрства: вилучили 40 кілограмів риби
На території Шацького НПП зафіксували факти браконьєрства.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Волинській області.

Інспектори Державної екологічної інспекції У Волинській області здійснили спільний рейд з поліцією, представником Шацької селищної ради та громадським інспектором з охорони довкілля на озері Світязь Шацької ТГ.

У результаті рейду вилучили 35 знарядь лову - ятерів, які знаходилися поряд із ятерями Шацького національного природного парку. Також вилучили 40 кг риби.
На Світязі виявили факти браконьєрства: вилучили 40 кілограмів риби

Вилучену рибу представники Інспекції передали в місцеву столову для потреб військових.

Зауважують, що за останній час це вже третій випадок браконьєрства на території Шацького НПП.
На Світязі виявили факти браконьєрства: вилучили 40 кілограмів риби

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Теги: рейд, Світязь, браконьєри
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