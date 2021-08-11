На Світязі виявили факти браконьєрства: вилучили 40 кілограмів риби





Про це



Інспектори Державної екологічної інспекції У Волинській області здійснили спільний рейд з поліцією, представником Шацької селищної ради та громадським інспектором з охорони довкілля на озері Світязь Шацької ТГ.



У результаті рейду вилучили 35 знарядь лову - ятерів, які знаходилися поряд із ятерями Шацького національного природного парку. Також вилучили 40 кг риби.



Вилучену рибу представники Інспекції передали в місцеву столову для потреб військових.



Зауважують, що за останній час це вже третій випадок браконьєрства на території Шацького НПП.

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