Пустушка, ходунки: у МОЗ розповіли, які речі можуть нашкодити малюку





Однак у Міністерстві охорони здоров’я



"Усі батьки прагнуть дати своїм дітям найкраще і часто реалізовують це бажання, купуючи різні гаджети та предмети, які не завжди приносять користь малюку", – кажуть у відомстві.



У МОЗ назвали 6 популярних речей, які не потрібні немовлятам і можуть їм нашкодити.



Ходунки



Ходунки – це пристрій на коліщатках, куди саджають дитину, і вона може пересуватись самостійно.



Однак вони не корисні для малюка.



"Дитина вчиться всьому поступово. У міру укріплення Їі м'язів, хребта, вона набуває нових навичок", – кажуть у МОЗ.



Якщо батьки почнуть форсувати події, то навантаження на ще слабкий хребетний стовп зросте в рази.



Це може зіпсувати поставу в майбутньому, і навіть призвести до інвалідності.



Також ходунки є небезпечними. Вони можуть перекинутися на сходах, щось може потрапити в колесо і заблокувати його – так дитина може травмуватись.



Подушка



Подушка потрібна дитині не раніше, ніж у 2 роки.



Новонародженим вона лише заважатиме.



"Коли доросла людина спить на боці, то подушка виконує роль "підтримки" шиї, адже наші плечі ширші за голову.



Анатомічна будова малюка не вимагає подушки, бо його голова більша і спокійно лежить на матраці, навіть коли дитина спить на боці", – пояснюють лікарі.



Бортики та м'які іграшки в ліжечку малюка



Усе м'яке, крім ковдри, не має перебувати в ліжечку під час сну дитини.



Іграшки, бортики та інші предмети можуть збільшувати ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті.



"До того ж, вони прекрасно збирають пил, у якому часто заводиться пиловий кліщ, що може викликати алергічну реакцію", – пояснюють у МОЗ.



Пустушка дітям на грудному вигодовуванні



Пустушка має лише сосок і не має ареоли, тому після неї дитина недостатньо глибоко захоплює груди та смокче їх по-іншому.



"Привчившись до пустушки, дитина починає неефективно смоктати груди. Через це вона не може висмоктати достатньо молока", – кажуть у відомстві.



Коли дитина смокче пустушку, вона не смокче груди та не стимулює лактацію. У жінки виробляється менше молока, тож дитина недоотримуватиме його.



Також діти, які звикли до пустушки, можуть почати відмовлятися смоктати материні груди – плакати, відвертатися тощо.



Ніблер



Ніблер – це сіточка для прикорму, в яку кладуть шматочок фрукта чи ягоди, і дають гризти дитині.



Однак цей ґаджет не вчить дитину жувати, наголошують у МОЗ.



Чим довше його використовувати, тим довше дитина не буде розуміти, як справлятись зі шматочками їжі.



Також ніблер може викликати асоціацію у дитини, що щоб отримати їжу вона має сильно працювати яснами і постійно їх стискати.



Цю ж поведінку вона може застосовувати під час грудного вигодовування і викликати дискомфорт у мами.



"Ніблер не знайомить малюка з різними консистенціями, він видає кожного разу одну й ту саму рідину, що не сприяє цікавості до їжі", – додають у МОЗ.



Круг для плавання на шию



Круг для плавання на шиї – також шкідливий для дітей.



Нерухлива шия при рухливому тілі дитини може викликати травмування.



У щілину між кругом і шиєю дитини може потрапляти вода, яку дитина може ковтнути чи вдавитись.



Щойно дитина починає діставати ногами до ванни – вона легко може перевернутись у воду, кажуть у МОЗ.



Також для дитини таке купання може бути стресом (вона не відчуває опори та знаходиться в нетиповому, новому середовищі), що може порушити сон і стан дитини загалом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ходунки, пустушка, м’які іграшки у ліжку – це предмети, які часто купують для немовлят.Однак у Міністерстві охорони здоров’я застерігають : ці речі не корисні, і навіть шкідливі для дитини."Усі батьки прагнуть дати своїм дітям найкраще і часто реалізовують це бажання, купуючи різні гаджети та предмети, які не завжди приносять користь малюку", – кажуть у відомстві.У МОЗ назвали 6 популярних речей, які не потрібні немовлятам і можуть їм нашкодити.Ходунки – це пристрій на коліщатках, куди саджають дитину, і вона може пересуватись самостійно.Однак вони не корисні для малюка."Дитина вчиться всьому поступово. У міру укріплення Їі м'язів, хребта, вона набуває нових навичок", – кажуть у МОЗ.Якщо батьки почнуть форсувати події, то навантаження на ще слабкий хребетний стовп зросте в рази.Це може зіпсувати поставу в майбутньому, і навіть призвести до інвалідності.Також ходунки є небезпечними. Вони можуть перекинутися на сходах, щось може потрапити в колесо і заблокувати його – так дитина може травмуватись.Подушка потрібна дитині не раніше, ніж у 2 роки.Новонародженим вона лише заважатиме."Коли доросла людина спить на боці, то подушка виконує роль "підтримки" шиї, адже наші плечі ширші за голову.Анатомічна будова малюка не вимагає подушки, бо його голова більша і спокійно лежить на матраці, навіть коли дитина спить на боці", – пояснюють лікарі.Усе м'яке, крім ковдри, не має перебувати в ліжечку під час сну дитини.Іграшки, бортики та інші предмети можуть збільшувати ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті."До того ж, вони прекрасно збирають пил, у якому часто заводиться пиловий кліщ, що може викликати алергічну реакцію", – пояснюють у МОЗ.Пустушка має лише сосок і не має ареоли, тому після неї дитина недостатньо глибоко захоплює груди та смокче їх по-іншому."Привчившись до пустушки, дитина починає неефективно смоктати груди. Через це вона не може висмоктати достатньо молока", – кажуть у відомстві.Коли дитина смокче пустушку, вона не смокче груди та не стимулює лактацію. У жінки виробляється менше молока, тож дитина недоотримуватиме його.Також діти, які звикли до пустушки, можуть почати відмовлятися смоктати материні груди – плакати, відвертатися тощо.Ніблер – це сіточка для прикорму, в яку кладуть шматочок фрукта чи ягоди, і дають гризти дитині.Однак цей ґаджет не вчить дитину жувати, наголошують у МОЗ.Чим довше його використовувати, тим довше дитина не буде розуміти, як справлятись зі шматочками їжі.Також ніблер може викликати асоціацію у дитини, що щоб отримати їжу вона має сильно працювати яснами і постійно їх стискати.Цю ж поведінку вона може застосовувати під час грудного вигодовування і викликати дискомфорт у мами."Ніблер не знайомить малюка з різними консистенціями, він видає кожного разу одну й ту саму рідину, що не сприяє цікавості до їжі", – додають у МОЗ.Круг для плавання на шиї – також шкідливий для дітей.Нерухлива шия при рухливому тілі дитини може викликати травмування.У щілину між кругом і шиєю дитини може потрапляти вода, яку дитина може ковтнути чи вдавитись.Щойно дитина починає діставати ногами до ванни – вона легко може перевернутись у воду, кажуть у МОЗ.Також для дитини таке купання може бути стресом (вона не відчуває опори та знаходиться в нетиповому, новому середовищі), що може порушити сон і стан дитини загалом.

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