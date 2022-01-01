Обстріл Часового Яру: з-під завалів дістали 24 тіла
Сьогодні, 14:44
Тіла 24 загиблих дістали рятувальники з-під завалів житлового будинку в м. Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських військ у суботу.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла двох загиблих. Загалом із початку робіт на місці події: виявлено тіла 24 загиблих, врятовано з-під завалів дев'ятьох осіб. Візуально спостерігаються тіла п'яти загиблих", - йдеться у повідомленні.
Роботи продовжуються.
Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши п'ятиповерховий житловий будинок.
Як повідомили у ДСНС, станом на 11:10 було відомо про 20 загиблих осіб, врятовано з під завалів 8 осіб.
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Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла двох загиблих. Загалом із початку робіт на місці події: виявлено тіла 24 загиблих, врятовано з-під завалів дев'ятьох осіб. Візуально спостерігаються тіла п'яти загиблих", - йдеться у повідомленні.
Роботи продовжуються.
Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши п'ятиповерховий житловий будинок.
Як повідомили у ДСНС, станом на 11:10 було відомо про 20 загиблих осіб, врятовано з під завалів 8 осіб.
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