В Україні створюють Фонд підтримки медіа





Рішення



«Викликана війною економічна криза є суттєвою загрозою для всіх медіа в Україні. Спілка приділяє значну увагу гуманітарним питанням – допомозі журналістам, які в воєнний час опинилися в біді, скруті, залишилися без постійної роботи, втратили засоби до існування», – зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко.



Для того, щоб запобігти руйнуванню українських медіа, в тому числі й тих, які до війни були економічно незалежними і ефективними, НСЖУ в квітні запропонувала державі створити Фонд підтримки медіа за зразком аналогів у європейських країнах, а також Українського культурного фонду. Очевидно, що на державне фінансування потреб медіа поки що покладатися не можна, але Спілка розраховує, що держава могла б сприяти наповненню такого фонду з різних джерел, у тому числі за рахунок міжнародних грантів.



Разом із тим, Спілка журналістів уже має позитивний досвід залучення коштів іноземних донорів для підтримки окремих українських ЗМІ, які постраждали через війну. Тому НСЖУ, започатковуючи Фонд підтримки українських медіа, масштабуватиме власний вплив на економічну стійкість українських медіа.



«Українські незалежні ЗМІ до війни розвивалися значною мірою за рахунок рекламних надходжень. Разом із тим, ринок реклами зараз скоротився у рази та залежить від перебігу бойових дій, а як довго і наскільки інтенсивно вони триватимуть, ми передбачити не можемо», – зазначає медіаексперт Сергій Охріменко. «Водночас, НСЖУ не може обмежитися тільки резолюціями та зверненнями до держави, вона повинна й далі докладати зусиль до пошуку коштів для збереження галузі. Тим більше, що на європейському і світовому «донорському ринку» вони є».



Учасники засідання Секретаріату НСЖУ підтримали ідею створення фонду. Вони запропонували, щоб фонд працював не лише з іноземними, а й із українськими донорами. Фонд регулярно публікуватиме інформацію про залучення та витрати коштів. Також він матиме власні грантові програми, спрямовані передусім на підтримку тих медіабізнесів, що мають сталу бізнес-модель та у перспективі стануть фінансово-незалежними.



За результатами обговорення Секретаріат підтримав ідею створення фонду, який матиме назву Фонд підтримки українських медіа (Ukrainian Media Support Fund).



«Він може стати прототипом того, що ми хочемо отримати від держави», – коментує Сергій Томіленко. «Такий фонд міг би почати роботу з невеликих сум, а потім, в міру набуття досвіду, збільшувати свою потужність».



Керівником нового напряму діяльності НСЖУ – Фонду підтримки українських медіа – визначено українського медіаексперта Сергія Охріменка.



Контакти Фонду:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна спілка журналістів України започатковує Фонд підтримки українських медіа. Він покликаний сприяти економічному розвиткові медіа різних масштабів і напрямків.Рішення ухвалив Секретаріат НСЖУ на своєму засіданні 8 липня.«Викликана війною економічна криза є суттєвою загрозою для всіх медіа в Україні. Спілка приділяє значну увагу гуманітарним питанням – допомозі журналістам, які в воєнний час опинилися в біді, скруті, залишилися без постійної роботи, втратили засоби до існування», – зазначає голова НСЖУДля того, щоб запобігти руйнуванню українських медіа, в тому числі й тих, які до війни були економічно незалежними і ефективними, НСЖУ в квітні запропонувала державі створити Фонд підтримки медіа за зразком аналогів у європейських країнах, а також Українського культурного фонду. Очевидно, що на державне фінансування потреб медіа поки що покладатися не можна, але Спілка розраховує, що держава могла б сприяти наповненню такого фонду з різних джерел, у тому числі за рахунок міжнародних грантів.Разом із тим, Спілка журналістів уже має позитивний досвід залучення коштів іноземних донорів для підтримки окремих українських ЗМІ, які постраждали через війну. Тому НСЖУ, започатковуючи Фонд підтримки українських медіа, масштабуватиме власний вплив на економічну стійкість українських медіа.«Українські незалежні ЗМІ до війни розвивалися значною мірою за рахунок рекламних надходжень. Разом із тим, ринок реклами зараз скоротився у рази та залежить від перебігу бойових дій, а як довго і наскільки інтенсивно вони триватимуть, ми передбачити не можемо», – зазначає медіаексперт«Водночас, НСЖУ не може обмежитися тільки резолюціями та зверненнями до держави, вона повинна й далі докладати зусиль до пошуку коштів для збереження галузі. Тим більше, що на європейському і світовому «донорському ринку» вони є».Учасники засідання Секретаріату НСЖУ підтримали ідею створення фонду. Вони запропонували, щоб фонд працював не лише з іноземними, а й із українськими донорами. Фонд регулярно публікуватиме інформацію про залучення та витрати коштів. Також він матиме власні грантові програми, спрямовані передусім на підтримку тих медіабізнесів, що мають сталу бізнес-модель та у перспективі стануть фінансово-незалежними.За результатами обговорення Секретаріат підтримав ідею створення фонду, який матиме назву Фонд підтримки українських медіа (Ukrainian Media Support Fund).«Він може стати прототипом того, що ми хочемо отримати від держави», – коментує Сергій Томіленко. «Такий фонд міг би почати роботу з невеликих сум, а потім, в міру набуття досвіду, збільшувати свою потужність».Керівником нового напряму діяльності НСЖУ – Фонду підтримки українських медіа – визначено українського медіаексперта Сергія Охріменка.Контакти Фонду: [email protected]

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