Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО





Про це



Однією з важливих транспортних артерій є міжнародний автошлях М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що веде до Європи через пропускний пункт «Ягодин – Дорогуськ».



Цим прикордонним шляхом нині рухається ще більша кількість транспортних засобів, які евакуюють людей, доставляють гуманітарні вантажі, доправляють експортну продукцію.



Днями завершили роботи з відновлення 300 пог. м дорожнього покриття на двох мостових переходах через річку Західний Буг, що розташовані на під’їзді до ПП «Ягодин – Дорогуськ».



Дорожники відфрезерували старе дорожнє покриття та влаштували 5-сантиметровий шар асфальту. Незабаром нанесуть нову дорожню розмітку.



Дорожні роботи проводились без перекриття руху вантажного транспорту, тож затримок при перетині кордону не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відремонтували дорожнє покриття на мостових переходах біля ПП «Ягодин – Дорогуськ».Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг області.Однією з важливих транспортних артерій є міжнародний автошлях М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що веде до Європи через пропускний пункт «Ягодин – Дорогуськ».Цим прикордонним шляхом нині рухається ще більша кількість транспортних засобів, які евакуюють людей, доставляють гуманітарні вантажі, доправляють експортну продукцію.Днями завершили роботи з відновлення 300 пог. м дорожнього покриття на двох мостових переходах через річку Західний Буг, що розташовані на під’їзді до ПП «Ягодин – Дорогуськ».Дорожники відфрезерували старе дорожнє покриття та влаштували 5-сантиметровий шар асфальту. Незабаром нанесуть нову дорожню розмітку.Дорожні роботи проводились без перекриття руху вантажного транспорту, тож затримок при перетині кордону не було.

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