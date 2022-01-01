Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО

Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО
Відремонтували дорожнє покриття на мостових переходах біля ПП «Ягодин – Дорогуськ».

Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг області.

Однією з важливих транспортних артерій є міжнародний автошлях М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що веде до Європи через пропускний пункт «Ягодин – Дорогуськ».

Цим прикордонним шляхом нині рухається ще більша кількість транспортних засобів, які евакуюють людей, доставляють гуманітарні вантажі, доправляють експортну продукцію.

Днями завершили роботи з відновлення 300 пог. м дорожнього покриття на двох мостових переходах через річку Західний Буг, що розташовані на під’їзді до ПП «Ягодин – Дорогуськ».
Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО

Дорожники відфрезерували старе дорожнє покриття та влаштували 5-сантиметровий шар асфальту. Незабаром нанесуть нову дорожню розмітку.

Дорожні роботи проводились без перекриття руху вантажного транспорту, тож затримок при перетині кордону не було.
Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО
Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО
Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО
Біля ПП «Ягодин – Дорогуськ» відремонтували дорогу. ФОТО

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Теги: «Ягодин – Дорогуськ», дорога, ремонт
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