На Волині – смертельна аварія: загинув 27-річний хлопець
Сьогодні, 11:12
У селі Кримне Ковельського району трапилася смертельна ДТП, у якій загинув 27-річний хлопець.
Про це повідомляє пресслужба поліції волині.
У селі Кримне, що на Старовижівщині, у ніч з 8 на 9 липня, 32-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Viper у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення із ґрунтовим насипом для обмеження руху механічних транспортних засобів. Внаслідок цього пасажир двоколісного, 27-річний односелець водія, отримав травми несумісні з життям, він помер у кареті швидкої допомоги.
За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть.
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Про це повідомляє пресслужба поліції волині.
У селі Кримне, що на Старовижівщині, у ніч з 8 на 9 липня, 32-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Viper у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення із ґрунтовим насипом для обмеження руху механічних транспортних засобів. Внаслідок цього пасажир двоколісного, 27-річний односелець водія, отримав травми несумісні з життям, він помер у кареті швидкої допомоги.
За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть.
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