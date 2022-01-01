На Волині – смертельна аварія: загинув 27-річний хлопець

У селі Кримне Ковельського району трапилася смертельна ДТП, у якій загинув 27-річний хлопець.Про це повідомляє пресслужба поліції волині.У селі Кримне, що на Старовижівщині, у ніч з 8 на 9 липня, 32-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Viper у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення із ґрунтовим насипом для обмеження руху механічних транспортних засобів. Внаслідок цього пасажир двоколісного, 27-річний односелець водія, отримав травми несумісні з життям, він помер у кареті швидкої допомоги.За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть.