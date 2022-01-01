Про декаду борщу на Волині та 220 кілограмів кави для воїнів: добрі новини від ВолиньPost за 13 липня

Щовечора у рубрицінагадуємо про найкраще, що трапилося за день. Ми пишаємось своїми хлопцями та дівчатами, які майстерно боронять рідну землю уже сто сорок діб! Захоплюємось кожним і кожною, хто продовжує працювати і допомагати армії. Ви надихаєте!«У мене була плідна онлайн-зустріч із моєю німецькою колегою... Ми обговорили надання Німеччиною озброєння для України, яке зміцнить наші оборонні можливості. Дякуємо нашим німецьким партнерам за незмінну відданість у підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом», — написав міністр оборониу своєму твітері.Universal Pictures Content Group придбали повний пакет прав на показ «Мавки» у Франції та усіх франкомовних країнах, зокрема, франкомовній Бельгії, Канаді, Швейцарії, Люксембурзі, Монако, франкомовній Африці та на території заморських володінь Франції.До дистрибуційного пакета Universal Pictures Content Group входять анімаційні франшизи «Бридкий я», «Співай», «Бебі бос», а відтепер — і «Мавка».У Володимирі з 14 по 24 липня торгово-культурний центр «Княгині Ольги» проведе Декаду українського борщу задля наближення перемоги України.У програмі декади:- безплатне частування борщем (щодня, з 13.00 до 15.00 години);- майстер-клас з приготування борщу для усіх охочих;- завершальна дегустація короля української кухні-борщу (24 липня);- конкурс кухарів з нагородженням (24 липня);- збір коштів на потреби ЗСУ;- частування борщем добровольців, залучених у виготовленні маскувальних сіток у волонтерському центрі «Крила матері».Європейський Союз розглядає можливість надання Україні п’ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.Про це на засіданні комітетів із оборони та зовнішньої політики Європейського парламенту заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дійБілоруська група «Ляпіс Трубецкой» презентувала кліп на свій культовий трек «Воїни світла». Цього разу музиканти переспівали пісню українською мовою. Текст української версії написав український поет і письменник«Хай ніякі слова не зіб'ють тебе ніяк з дороги. Борись, просто борись» – підписав патрульний відео словами з пісні гурту Patsyki Z Franeka.Чимало охоронців порядку виявили бажання звитяжно надавати тягла окупантам на передовій й тепер б'ються з ворогами пліч-о-пліч із ЗСУ. Варто зауважити, що частина з цих патрульних вже брала участь у АТО. Тож їхній бойовий досвід дозволить майстерно палити русню і нині.І ще мінус сто орків із соняшниковим насінням у кишені! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:- особового складу – близько 37 570 (+100) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 649 (+0) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3) од,- артилерійських систем – 839 (+1) од,- РСЗВ – 247 (+0) од,- засобів ППО – 109 (+0) од,- літаків – 217 (+0) од,- гелікоптерів – 188 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од,- крилатих ракет – 155 (+0) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5) од,- спеціальної техніки – 67 (+1).У Запорізькій області близько 60 росіян втекли зі своїх підрозділів через загрозу артилерійських ударів Збройних сил України по об'єктах окупаційних військ. Вони переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-який спосіб залишити територію України, не знаючи, що для них єдиний варіант повернутись додому — здатись у полон.Раніше Росія постачала до Німеччини 40% вугілля та 40% нафти.«Усім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який уже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбавитися цієї залежності — справа не тривіальна, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців», — заявив заступник міністра фінансів«Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться», – розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає.«Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…» – жаліється рашист.Власнику луцької мережі кав’ярень «Kava Avenue»– 34 роки. Чоловік немісцевий, народився на Полтавщині, на хуторі поблизу Диканьки. На Волинь, каже, доля закинула випадково. У Луцьку він одним із перших почав розвивати кавову культуру.Чоловік переконаний: все – на краще, окрім війни. Тож нині намагається всіляко допомагати, аби пришвидшити перемогу. Від початку повномасштабного вторгнення – безупинно волонтерить. Лише за чотири місяці передав для бійців Збройних сил України понад 220 кілограмів кави. Окрім того, чоловік продовжує розвивати кавову справу, щоби підтримувати економіку та зберегти чималу кількість робочих місць.Серед продуктів, які продовжують трішки дешевшати — олія та яйця. Ці категорії товарів не можуть зберігатися довго, а їхній експорт знову ж обмежений.Таким чином на ринку є перенасичення, тому виробники знизили ціну в першу чергу для оптових покупців, а ті трішки знизили ціни для роздрібної торгівлі.Також на 2-3% планується зниження ціни на яловичину, яка є більше експортним продуктом, а експорт в Україні працює наполовину.На аверсі монети розміщені зокрема емблема Військово-морських сил ЗСУ, Герб України. На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль зображено різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти; угорі позначено південні морські рубежі нашої держави та виключної морської економічної зони України.Монета номіналом 10 грн. Зроблена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. Вийде тиражем в 1 млн штук.Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів Харків, Дементіївка, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.