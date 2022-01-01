Волинські патрульні показали, як виконують завдання у зоні бойових дій. ВІДЕО

Патрульні поліцейські з Волині перебувають на територіях, де тривають бойові дії.Відео з фронту, де виконують завдання «Хижаки» (бойова назва патрульних), опублікував у себе на Фейсбук-сторінці заступник начальника управління патрульної поліції Волині«Хай ніякі слова не зіб'ють тебе ніяк з дороги. Борись, просто борись» – підписав патрульний відео словами з пісні гурту Patsyki Z Franeka.За інформацією пресслужби патрульної поліції Волині, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, усі поліцейські несуть службу у посиленому режимі.Однак чимало охоронців порядку виявили бажання звитяжно надавати тягла окупантам на передовій й тепер б'ються з ворогами пліч-о-пліч із ЗСУ.Варто зауважити, що частина з цих патрульних вже брала участь у АТО. Тож їхній бойовий досвід дозволить майстерно палити русню і нині.