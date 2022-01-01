Волинські патрульні показали, як виконують завдання у зоні бойових дій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Патрульні поліцейські з Волині перебувають на територіях, де тривають бойові дії.
Відео з фронту, де виконують завдання «Хижаки» (бойова назва патрульних), опублікував у себе на Фейсбук-сторінці заступник начальника управління патрульної поліції Волині Дмитро Мокич.
«Хай ніякі слова не зіб'ють тебе ніяк з дороги. Борись, просто борись» – підписав патрульний відео словами з пісні гурту Patsyki Z Franeka.
За інформацією пресслужби патрульної поліції Волині, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, усі поліцейські несуть службу у посиленому режимі.
Відео зі сторінки Дмитра Мокича у фейсбуці
Однак чимало охоронців порядку виявили бажання звитяжно надавати тягла окупантам на передовій й тепер б'ються з ворогами пліч-о-пліч із ЗСУ.
Варто зауважити, що частина з цих патрульних вже брала участь у АТО. Тож їхній бойовий досвід дозволить майстерно палити русню і нині.
На головному фото – «хижацький» шеврон. Його дозволили носити усьому особовому складу департаменту патрульної поліції у період війни.
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Відео з фронту, де виконують завдання «Хижаки» (бойова назва патрульних), опублікував у себе на Фейсбук-сторінці заступник начальника управління патрульної поліції Волині Дмитро Мокич.
«Хай ніякі слова не зіб'ють тебе ніяк з дороги. Борись, просто борись» – підписав патрульний відео словами з пісні гурту Patsyki Z Franeka.
За інформацією пресслужби патрульної поліції Волині, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, усі поліцейські несуть службу у посиленому режимі.
Відео зі сторінки Дмитра Мокича у фейсбуці
Однак чимало охоронців порядку виявили бажання звитяжно надавати тягла окупантам на передовій й тепер б'ються з ворогами пліч-о-пліч із ЗСУ.
Варто зауважити, що частина з цих патрульних вже брала участь у АТО. Тож їхній бойовий досвід дозволить майстерно палити русню і нині.
На головному фото – «хижацький» шеврон. Його дозволили носити усьому особовому складу департаменту патрульної поліції у період війни.
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