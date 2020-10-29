У Києві СБУ виявила «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. ФОТО

У Києві СБУ виявила «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. ФОТО
СБУ ліквідувала у Києві підпільну «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

У Києві нейтралізували злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби.
У Києві СБУ виявила «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. ФОТО

За даними слідства, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури.

Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тис дол, в залежності від термінів їх оформлення.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої «послуги». Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли «замовникам» через сервіси поштового зв’язку.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій.
У Києві СБУ виявила «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. ФОТО
У Києві СБУ виявила «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. ФОТО

За матеріалами СБУ обом організаторам схеми повідомили про підозру.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.
У Києві СБУ виявила «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. ФОТО

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Теги: Київ, СБУ, типографія, підробка документів
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