Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла до 46

Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла до 46
Рятувальники дістали 46 тіл з-під завалів зруйнованої російським ракетним ударом 9 липня багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі націоанільного телемарафону у середу, пише "Українська правда".

"Остання цифра станом на зараз (ранок 13 липня – ред.) – 46 тіл вдалося рятувальникам підняти на поверхню з-під завалів 9-х людей врятовано.

Десь на 85% уже розібрані завал. Рятувальники зазначають, що вони сьогодні вже напевне підходять до завершення цієї рятувальної операції", - сказала вона.

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Теги: Часів Яр, обстріл, Росія, загиблі жителі
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