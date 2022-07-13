Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла до 46
Сьогодні, 09:47
Рятувальники дістали 46 тіл з-під завалів зруйнованої російським ракетним ударом 9 липня багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.
Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі націоанільного телемарафону у середу, пише "Українська правда".
"Остання цифра станом на зараз (ранок 13 липня – ред.) – 46 тіл вдалося рятувальникам підняти на поверхню з-під завалів 9-х людей врятовано.
Десь на 85% уже розібрані завал. Рятувальники зазначають, що вони сьогодні вже напевне підходять до завершення цієї рятувальної операції", - сказала вона.
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Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі націоанільного телемарафону у середу, пише "Українська правда".
"Остання цифра станом на зараз (ранок 13 липня – ред.) – 46 тіл вдалося рятувальникам підняти на поверхню з-під завалів 9-х людей врятовано.
Десь на 85% уже розібрані завал. Рятувальники зазначають, що вони сьогодні вже напевне підходять до завершення цієї рятувальної операції", - сказала вона.
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