Росія днями спробує взяти кілька міст на шляху до Слов’янська і Краматорська, – Британія

Росія днями спробує взяти кілька міст на шляху до Слов’янська і Краматорська, – Британія
Найближчим часом росіяни активізуються для наступу на Донеччині. Вони намагатимуться захопити кілька міст дорогою до Слов’янська і Краматорська.

Окупанти, зокрема, захочуть взяти Сіверськ та Долину. Такі припущення висловили в Міністерстві оборони Великої Британії 13 липня, пише 24 канал.

"На Донбасі російські війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, зокрема Сіверська та Долини на підступах до Слов’янська та Краматорська", – мовиться в повідомленні.

Також у Міноборони вважають, що райони Слов'янська та Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції.

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Теги: Міноборони Британії, Росія, війна
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