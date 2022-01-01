Росія днями спробує взяти кілька міст на шляху до Слов’янська і Краматорська, – Британія





Окупанти, зокрема, захочуть взяти Сіверськ та Долину. Такі припущення висловили в Міністерстві оборони Великої Британії 13 липня, пише



"На Донбасі російські війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, зокрема Сіверська та Долини на підступах до Слов’янська та Краматорська", – мовиться в повідомленні.



Також у Міноборони вважають, що райони Слов'янська та Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції.



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