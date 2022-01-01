У Луцьку змінять схему руху маршруту №7

У Луцьку змінять схему руху маршруту №7
У Луцьку змінять схему руху автобусного маршруту №7, який сполучає вулицю Дубнівську та Завокзальний ринок у зв’язку із зверненням мешканців громади та погодженням перевізника.

Про це йдеться у проєкті рішення виконавчного комітету.

Відтепер маршрут №7 буде таким: Дубнівська, Окружна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна, Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Київський майдан, Дубнівська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Росія днями спробує взяти кілька міст на шляху до Слов’янська і Краматорська, – Британія
Сьогодні, 09:33
У Луцьку змінять схему руху маршруту №7
Сьогодні, 09:20
Волинським бійцям збирають кошти на тепловізор
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 13 липня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик У Луцьку зіткнулися маршрутка та легковик
12 липень, 13:55
Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі
16 червень, 16:28
Змінили рух маршруту № 26 у Луцьку Змінили рух маршруту № 26 у Луцьку
15 червень, 12:25
У Луцьку просять змінити один із автобусних маршрутів У Луцьку просять змінити один із автобусних маршрутів
02 червень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ вже знищили 37 570 окупантів
Сьогодні, 10:11
 0
Волинські патрульні показали, як виконують завдання у зоні бойових дій. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 0
У Києві СБУ виявила «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби. ФОТО
Сьогодні, 09:56
 0
Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла до 46
Сьогодні, 09:47
 0
У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8