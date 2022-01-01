У Луцьку змінять схему руху маршруту №7





Про це йдеться у



Відтепер маршрут №7 буде таким: Дубнівська, Окружна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна, Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Київський майдан, Дубнівська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку змінять схему руху автобусного маршруту №7, який сполучає вулицю Дубнівську та Завокзальний ринок у зв’язку із зверненням мешканців громади та погодженням перевізника.Про це йдеться у проєкті рішення виконавчного комітету.Відтепер маршрут №7 буде таким: Дубнівська, Окружна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна, Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Київський майдан, Дубнівська.

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